سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

هيئة ميناء دمياط تستعرض إجراءات تيسير الإفراج الجمركى على البضائع

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:18 م
هيئة ميناء دمياط تستعرض إجراءات تيسير الإفراج الجمركى على البضائع جانب من اللقاء
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اجتماعا مع ممثلين عن شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع والإدارة المركزية لجمارك دمياط وفرع الرقابة على الصادرات والواردات والحجر البيطرى والزراعى وغرفة ملاحة دمياط وعدد من شركات التخليص الجمركى العاملة بالميناء، وذلك لاستعراض الإجراءات المتخذة لتيسير وتبسيط الإفراج الجمركى عن البضائع خاصةً الحاويات بميناء دمياط.


واستعرضت هيئة ميناء دمياط ما قامت به من توفير وتجهيز عدد من الأماكن بساحات الفحص لجميع الجهات الرقابية المختصة بعمليات الكشف والمعاينة الخاصة بالبضائع المختلفة مع تجهيز هذه الأماكن وربطها آلياً بهدف تيسير وتسريع إجراءات الإفراج عن تلك البضائع.


وأوضح اللواء بحرى وليد عوض، أن هيئة ميناء دمياط لا تدخر جهداً فى التعاون والتنسيق مع جميع الجهات والشركات العامله بالميناء ومناقشة وجهات النظر المختلفة وتقديم كل الدعم بغرض سرعة إنهاء إجراءات الفحص والإفراج عن السلع والبضائع بما يخدم قطاع التجارة والصناعة فى مصر وهو الأمر الذى يستلزم تضافر جهود الجميع.

 

 

 

 


ميناء دمياط

الإفراج الجمركى

اخبار الموانئ

دمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة دمياط يصدر قرار بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجامعة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:56 م

محافظ دمياط: تلقينا 419 طلب تصالح بمخالفات البناء وسعر المتر من 500 لـ5 آلاف جنيه

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:42 م

مصرع سيدة دهستها سيارة مسرعة على طريق كفر سعد فى دمياط

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:18 ص

وكيل صحة دمياط يبحث إعادة توزيع أطباء التخدير على المستشفيات العامة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:26 م

محافظ دمياط تقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بمدرسة كفر سعد التجارية لـ 140 درجة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة