هيئة ميناء دمياط تستعرض إجراءات تيسير الإفراج الجمركى على البضائع

دمياط معتز الشربينى

عقد اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اجتماعا مع ممثلين عن شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع والإدارة المركزية لجمارك دمياط وفرع الرقابة على الصادرات والواردات والحجر البيطرى والزراعى وغرفة ملاحة دمياط وعدد من شركات التخليص الجمركى العاملة بالميناء، وذلك لاستعراض الإجراءات المتخذة لتيسير وتبسيط الإفراج الجمركى عن البضائع خاصةً الحاويات بميناء دمياط.



واستعرضت هيئة ميناء دمياط ما قامت به من توفير وتجهيز عدد من الأماكن بساحات الفحص لجميع الجهات الرقابية المختصة بعمليات الكشف والمعاينة الخاصة بالبضائع المختلفة مع تجهيز هذه الأماكن وربطها آلياً بهدف تيسير وتسريع إجراءات الإفراج عن تلك البضائع.



وأوضح اللواء بحرى وليد عوض، أن هيئة ميناء دمياط لا تدخر جهداً فى التعاون والتنسيق مع جميع الجهات والشركات العامله بالميناء ومناقشة وجهات النظر المختلفة وتقديم كل الدعم بغرض سرعة إنهاء إجراءات الفحص والإفراج عن السلع والبضائع بما يخدم قطاع التجارة والصناعة فى مصر وهو الأمر الذى يستلزم تضافر جهود الجميع.