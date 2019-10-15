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هيئة تنشيط السياحة تنشر فيديو ترويجى لمعالم القاهرة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:00 ص
هيئة تنشيط السياحة تنشر فيديو ترويجى لمعالم القاهرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان

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دعت هيئة تنشيط السياحة متابعيها إلى الاستمتاع بالقاهرة العاصمة الساحرة التى تتميز بمقومات سياحية متنوعة، من أثار فرعونية إلى سهرات النيل الخالد، والقاهرة القديمية التى تشهد على التاريخ الإسلامى، والمتاحف المختلفة، وشوارع منطقة "وسط العاصمة"، والاختلاط بالشعب المصرى والاستمتاع بشراء الهدايا التذكارية يدوية الصنع.

ونشرت الهيئة عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو يُظهر المناطق فى القاهرة القديمة والاحياء التراثية، وصحبته بتغريدة قالت فيها "القاهرة، مدينة غاية في الجمال والسحر تأسر كل من يقوم بزيارتها، فى رحلة شيّقة لاستكشاف شوارع القاهرة الساحرة"، وقالت فى تغريدة آخرى "اشحن طاقتك واستكشف القاهرة الساحرة بشوارعها الساهرة و تفاصيلها الخلابة"، وفى تغريدة ثالثة "لأن كل جانب في القاهرة له طابع خاص..رحلتك ستكون مختلفة اينما اخترت ان تبدأها".

ويأتى ذلك فى ظل إطلاق مصر لحملتها الترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تقوم بالترويج لكل مقصد سياحى على حده لاظهار مواطن الجمال به، وذلك فى إطار سعى وزارة السياحة لتقديم صورة معاصرة وأكثر حداثة عن مصر من خلال خلق محتوى غير نمطى وجديد للمقاصد السياحية المختلفة، وفى ضوء اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والاستعانة بالمنصات الإلكترونية الحديثة وتأكيدا على دور مواقع التواصل الاجتماعى كأحد أهم هذه الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم.

 

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القاهرة

السياحة

تنشيط السياحة

السياحة فى القاهرة

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