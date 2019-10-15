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هل يدخل الرئيس التونسى الجديد فى صدام مع حركة النهضة الإخوانية؟

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:00 ص
هل يدخل الرئيس التونسى الجديد فى صدام مع حركة النهضة الإخوانية؟ قيس سعيد
كتب أحمد عرفة

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توقع الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يدخل الرئيس التونسى الجديد قيس سعيد، فى مواجهة مع حركة النهضة الإخوانية التونسية، بسبب التنظيم السرى للحركة، خاصة بعد تصريحات قيس سعيد بأنه يرفض أن يكون هناك جهاز خارج إطار الدولة.

وقال الدكتور طارق فهمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن يعيد قيس سعيد المنظومة المجتمعية والسياسية التونسية من جديد، كما سيعمل وفق برنامجه في إجراءات سياسات جديدة تجاه القوي السياسية والحزبية في إطار تصويب المسار الداخلى، كما أعلن عن خطته لتطوير مؤسسات الدولة وإبجاد قنوات من التواصل وعدم الإقصاء وإفساح المجال امام خطوات تشاركية علي أساس التعددية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "فى حال تحريك ملف حركة النهضة ومخالفتهم في الداخل التونسي بما في ذلك الممارسات غير المشروعة أو غير المعلنة، فلن يتردد في الدخول في مواجهات مباشرة فهو رجل قانون بالأساس ويدرك كيفية التعامل مع المتغيرات الجديدة وعلاقات السلطات التشريعية لمجلس غير متجانس أصلا وقوي حزبية متعددة ومتباينة".

 


حركه النهضه

قيس سعيد

تونس

اخوان تونس

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