سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

هاشتاج #لبنان_يحترق يتصدر تويتر.. ومخاوف من عدم السيطرة على الحرائق

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:21 ص
هاشتاج #لبنان_يحترق يتصدر تويتر.. ومخاوف من عدم السيطرة على الحرائق الدفاع المدنى اللبنانى
كتب ــ سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر هاشتاج #لبنان_يحترق موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة حرائق شهدتها مناطق متفرقة من البلاد منذ أمس الاثنين، واضطرت الكنائس لقرع أجراسها لإيقاظ المواطنين مع اقتراب الحرائق من منازلهم.

 

لبنان 2

وانتقد العديد من المدونين عدم سيطرة الدفاع المدنى اللبنانى على الحرائق التى اشتعلت منذ أمس الاثنين، وتواصل امتدادها لمناطق متفرقة.

لبنان 3

 

وكتب حساب: هذا الوطن أصبح يئن من جراحه، و هذه الجراح هي وصمة عار على جبينكم..و نحن لم يعد باستطاعتنا التحمل، و لا حتى التنفس"، فيما كتب آخر: هذه الصورة  ليست لوحة زيتية ، أو صورة من الدينونة ..هي حال الأخضر الجميل تحت اللهيب في ساحل الشوف المنكوب..الأموال غير متوفرة لصيانة طائرات الاطفاء هي متوفرة فقط لسفرات والمؤتمرات والبذخ وصالونات الشرف والوفود المرافقة.

لبنان 4

فيما انهالت رسائل التضامن مع المتضررين من الحرائق الهائلة، حيث كتب أحد الحسابات: أي متضرر من منطقة ساحل الشوف والشمال بحاجة لمكان او بيت باب بيوت العائلة مفتوحة ( الشوف نيحا / بيروت بيت مسك / الشمال حلبا ) جاهزين لاستقبال المنكوبين ، البيوت مجهزة كاملة ( منامة اكل مي  كهرباء) .

لبنان 5
 

وانهارت إحدى المذيعات التى تغطى حرائق لبنان على الهواء مباشرة بسبب بشاعة المشاهد وقالت:" المشهد مبكى هنا عم جد مش قادر اتمالك نفسى العالم عم بتصرخ فى بيوتها والنار فاتت على البيوت والناس عم تبكى وتصرخ ومش قادرين نوصلها".

لبنان 6

وكتب حساب عبر الهاشتاج:"كأن حتّى الطبيعة انتفضت من الوضع المأساوي ببلدي. مشهد بحزّن. ربّي يكون بعون كل الناس المتضرّرة".

واجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدنى بالتعاون مع الطائرات المروحية التابعة للجيش جهودها للسيطرة على الحرائق وإخمادها.

 

 

 

 


الدفاع المدنى اللبنانى

لبنان

حرائق لبنان

لبنان يحترق

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحريري: لبنان يلتزم مقتضيات الإجماع العربى بشأن الأزمة السورية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:25 م

القوى العاملة: استرداد نصف مليون جنيه كفالات بنكية لـ 31 عاملا مصريا فى لبنان

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:39 م

لبنان: انفراجة فى أزمة الوقود بعد اجتماع للحريرى مع مستوردى المشتقات النفطية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:20 م

وزير الدفاع اللبنانى: العدوان التركى يمكن أن تحمل تداعيات جديدة على لبنان

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:10 م

فيديو.. تجدد أزمة المحروقات بسبب نقص الدولار فى لبنان والمحطات تتوقف عن البيع

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 05:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

برنامج تدريبى للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

برنامج تدريبى للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

رونالدو بعد هدفه الـ700 فى مباراة البرتغال: الإنجازات تأتى من نفسها

رونالدو بعد هدفه الـ700 فى مباراة البرتغال: الإنجازات تأتى من نفسها

هاشتاج #لبنان_يحترق يتصدر تويتر.. ومخاوف من عدم السيطرة على الحرائق

هاشتاج #لبنان_يحترق يتصدر تويتر.. ومخاوف من عدم السيطرة على الحرائق

فيديو معلوماتى.. أخطر 5 سمكات سامة.. اعرف قصتها ومتقربش منها

فيديو معلوماتى.. أخطر 5 سمكات سامة.. اعرف قصتها ومتقربش منها

بث مباشر.. تركيا تواصل عدوانها على الأراضى السورية لليوم السابع على التوالى

بث مباشر.. تركيا تواصل عدوانها على الأراضى السورية لليوم السابع على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة