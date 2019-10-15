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هاتف محمول وراء الجريمة.. عاطل يقتل سائق توك توك بمطواة فى المطرية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:02 م
هاتف محمول وراء الجريمة.. عاطل يقتل سائق توك توك بمطواة فى المطرية توك توك-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على عاطل لقتله سائق توك توك بسبب الخلاف على هاتف محمول فى المطرية.
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة المطرية، بإشارة من مستشفى المطرية التعليمي يفيد باستقباله "ا.س.ب" 26 سنة سائق توك توك ( توفى أثر إصابته بجرح طعني نافذ بالبطن). 
 
بالانتقال والفحص ، تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى، و"ع.س.م" 19 سنة عاطل ومقيم الخانكة / قليوبية بسبب خلافات حول قيمة هاتف محمول، باعه المتهم للمجني عليه، تطورت إلى مشاجرة استخدم فيه المتهم سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته. 
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث القاهرة

جريمة قتل

المطرية

سلاح ابيض

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