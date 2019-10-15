نادى طنطا يمنح اللاعب محمد صلاح ووالده العضوية الشرفية

الغربية - مصطفى عادل

قرر مجلس إدارة نادى طنطا الرياضى منح اللاعب الدولى محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزى ووالده صلاح غالى العضوية الشرفية للنادي - جاء ذلك خلال زيارة والد اللاعب للنادى فى حضور المحاسب فائز عريبى رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء مجلس الإدارة.

وتفقد والد اللاعب إنشاءات النادى وأبدى سعادته بما شاهده من حفاوة استقبال وانبهاره بما شاهده من إنشاءات ومرافق كبيرة داخل طنطا.

وفى ختام الزيارة قرر مجلس الإدارة برئاسة المحاسب فائز عريبى منح صلاح غلاوى واللاعب الدولى محمد صلاح العضوية الشرفية للنادى.