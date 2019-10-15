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نائب وزير الخارجية الروسى: قدمنا تصورا حول منظومة الأمن الجماعى فى الخليج

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:31 م
نائب وزير الخارجية الروسى: قدمنا تصورا حول منظومة الأمن الجماعى فى الخليج ميخائيل بوغدانوف
كتب أحمد عرفة

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قال نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوغدانوف، أن هناك تصور كامل ورؤية روسية حول منظومة كاملة للأمن الجماعى فى الخليج، موضحا أنه منذ أشهر أقدمت روسيا هذا التصور لعدد من البلدان وقدمت التشاورات على مستوى عدد من الخبراء على صعيد غير رسمى، وذلك وفقا لفضائية العربية.

 

 

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى، أن هذه بداية الحوار حول هذا الموضوع، لافتا إلى أن هذه أهداف منشودة للجميع لحل المشكلات فى المنطقة ليسيطر الأمن والاستقرار فى المنطقة بين الدول الجيران فى هذه المنطقة الحيوية لتحقيق المصالح الدولية، وهذه رؤية روسية قدمتها للمنطقة.

 

 


روسيا

الخليج

الامارات

بوتين

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