نائب "ترامب" يتوجه إلى أنقرة خلال 24 ساعة لبحث العدوان التركى على سوريا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى بيان عاجل لها أن مسؤول أمريكى أكد أن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس سيتوجه إلى تركيا خلال 24 ساعة لبحث العدوان التركى فى شمال السوريا.

وكان مسؤول فى الخارجية الأمريكية أكد خروج كل قوات بلاده من منبج السورية.