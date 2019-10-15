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نائب "ترامب" يتوجه إلى أنقرة خلال 24 ساعة لبحث العدوان التركى على سوريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:59 م
نائب "ترامب" يتوجه إلى أنقرة خلال 24 ساعة لبحث العدوان التركى على سوريا مايك بنس
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى بيان عاجل لها أن مسؤول أمريكى أكد أن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس سيتوجه إلى تركيا خلال 24 ساعة لبحث العدوان التركى فى شمال السوريا.

وكان مسؤول فى الخارجية الأمريكية أكد خروج كل قوات بلاده من منبج السورية.

 

 

 


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العدوان التركى

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الحرب على سوريا

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