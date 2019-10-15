نائب إديسون الإيطالية: نعد لحفر بئرين استكشافيين بالمياه العميقة بالمتوسط للبحث عن الغاز

كتبت - مروة الغول

أكد نيكولاس كاتشاروف نائب رئيس شركة إديسون الإيطالية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، علي أن مصر لديها فرص متميزة لتتبوأ مكانة كبيرة كدولة محورية للطاقة في المنطقة استنادا إلى الإمكانيات الواعدة من الغاز الطبيعي والبنية التحتية القوية والموقع الاستراتيجي ووجود سوق محلي كبير.

وأضاف، خلال فعاليات مؤتمر موك بالاسكندرية اليوم، أن الخطوات التي تسلكها مصر حاليا لإصلاح قطاع الطاقة وإعادة تنظيم السوق تمهد الطريق لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة وسوقا لتداول وتجارة الغاز والبترول تقصده الشركات العالمية، مثمنا هذه الخطوات التي تتم بالرغم من تحديات دولية تتعلق بمخاطر الأوضاع العالمية والأوضاع المالية والاقتصادية على مستوى العالم الأمر الذي يتطلب تأكيد استغلال الاحتياطيات الهائلة من الغاز شرق المتوسط وتطوير أساليب الإنتاج وتعديل أنماط الاستهلاك للطاقة.

وأشار إلى أن حقل أبوقير بالبحر المتوسط الذي تستثمر فيه إديسون منذ عام 2009 يحقق حاليا أعلى معدلات الإنتاج منذ بداية عمله موضحا أن الحقل الذي ينتج منذ 40 عاما قد ارتفع إنتاجه من الغاز العامين الاخيرين بنسبة 100% مقارنة بعام 2009 و 50%مقارنة بعام 2016 وذلك انعكاسا لضخ استثمارات قيمتها 300 مليون دولار من إديسون لتنمية الحقل وتدشين منصة شمال ابوقير البحرية ووضع 6 آبار على الإنتاج كما تضاعف إنتاج المتكثفات ليصل إجمالي ماينتجه الحقل إلى نحو 50 ألف برميل مكافئ يوميا، لافتا إلى استمرار أعمال التنمية والبحث والاستكشاف في منطقة حقل أبوقير والذي بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في تنميته منذ عام 2009 نحو 2ر2 مليار دولار.

وأكد أن شركته تكثف حاليا أنشطتها في مصر في عدة مناطق للبحث عن الغاز وإنتاج بالمياه العميقة وأنها تضخ 100 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر على مدار العام المالي الحالي، لافتا إلى الإعداد لحفر بئرين استكشافيين جديدين بالمياه العميقة بالبحر المتوسط للبحث عن الغاز في الربع الأخير من العام الحالي حيث تبدأ حفر البئر الأولى نجمة - 1 في منطقة شمال شرق حابي في أكتوبر الحالي.

كما تستهدف حفر البئر عميق 1 قبل نهاية العام في ضوء نتائج برامج المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بمنطقة شمال ثقة البحرية والتي أكدت وجود عدد من التراكيب الجيولوجية، مشيرا إلى أنها حاليا بصدد تقييم نتائج حفر البئر جنوب إدكو 2 في دلتا النيل الأرضية.

وأشار إلى البدء في مشروع تنمية 3 إكتشافات بحرية جديدة للغاز بمنطقتي شمال العامرية وشمال إدكو باحتياطيات 300 مليون قدم مكعب والتي تقع شمال حقول ابوقير باستثمارات 200 مليون دولار والتي ستبدأ الإنتاج عام 2021 لتدعم إنتاج حقول أبوقير وتعوض التناقض الطبيعي للإنتاج.

وأشار إلى تحديات إنتاج الغاز من المياه العميقة بسبب ارتفاع التكاليف وزيادة المخاطر في الاستكشاف مما يتطلب مستقبلا تأمين عائدات الاستثمار وتقليل مخاطر الاستكشاف.

وأكد أن إديسون ستنوع أنشطتها في مصر من خلال الدخول في نقل وتوزيع الغاز يحفزها في ذلك بدء تنظيم سوق الغاز تمهيداً لتحريره، معربا عن اهتمامها بتنمية أعمالها في مصر في مجال كفاءة استخدام الطاقة الذي تمتلك مصر فيه مقومات النمو وتوفير استهلاك الطاقة، حيث تم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم إديسون مصر لخدمات الطاقة لتنفيذ مشروعات الترشيد وكفاءة الاستخدام للمصانع وفقا لنموذج ناجح في أوروبا ويتميز بإمكانية نجاحه في مصر.