موسكو: مباحثات مع البرازيل بشأن مشروع محطة نووية عائمة ذات قدرات منخفضة

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أعلن يفجينى باكرمانوف رئيس شركة (روس آتوم أوفرسيز) التابعة لهيئة الطاقة النووية الروسية الحكومية، عن مباحثات مع البرازيل بشأن بناء محطة طاقة نووية عائمة ذات قدرات منخفضة.

وقال باكرمانوف، فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الثلاثاء، "نناقش مع البرازيل بشكل مكثف إمكانية استخدام تقنيات الطاقة النووية العائمة".

وأضاف رئيس الشركة، "أن الجانب البرازيلى يبدى اهتمامًا خاصًا بإمدادات الطاقة لمشاريع التعدين البحرية الكبيرة".

يُذكر أنه، تم توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين فى مجال الطاقة النووية عام 1994، وفى عام 2017 وقعت شركة (روس آتوم) الروسية مذكرة تفاهم مع شركتى البرازيل (اليتروبراس) و(إليترونوكلير) حول تطوير هذا التعاون.