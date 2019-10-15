موسكو: عودة 951 لاجئًا سوريًا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 951 لاجئًا سوريًا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 367 (110 نساء و187 طفلًا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 584 لاجئا (185 امرأة و298 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي أن نازحًا واحدًا عاد أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مكان إقامته الدائمة داخل سوريا،

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 38 عبوة قابلة للانفجار.