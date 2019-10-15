موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس شركة تويوتا أن مصر مؤهلة لتصبح محورا هاما للصناعات والمنتجات اليابانية، إضافة إلى متابعة حرائق لبنان، وحالة الأرصاد غدا فى مصر، وتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد مصر بنسبة 5.9%.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقوة العلاقات المصرية اليابانية وتميزها، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تطوير وتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، والبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال زيارتي الرئيس لليابان في شهري يونيو وأغسطس خلال العام الجاري.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم، الثلاثاء، إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 5.9 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو دون تغيير عن توقعاته الصادرة في أبريل لكن بما يقل عن المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر فى الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم فى الجهود التى تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتى تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها.

بعد قرار وزار الإسكان، بقبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء ووقف الإزالات بالمحافظات، وتأكيده على أنه تم الاتفاق على أن لجان تلقى الطلبات ليس من سلطتها فحص الطلبات، وبالتالى تقبل جميع ما يقدم إليها من طلبات، كشفت المحافظات عن عدد الحالات التى تقدموا بطلبات للتصالح فى المخالفات.

اجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة وصل عددها حتى الآن 104 حرائق، عددًا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل، وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدنى بالتعاون مع الطائرات المروحية التابعة للجيش جهودها للسيطرة على الحرائق وإخمادها.

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يوجد موعد لغلق البوابة الإلكترونية للتوظيف فهى ستكون متاحة لمدة ثلاثة أعوام وفى أى وقت يمكنك تحديث استكمال البيانات.

أكدت هيئة السكة الحديد أنه إرفاقا للإعلان رقم 1 لسنة 2019 لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين مهندسين ثالث تخصصات مختلفة، سيتم إجراء اختبارات نفسية للمتقدمين بالاشتراك مع مركز الاستشارات النفسية التابع للقوات المسلحة، وأن الرسوم فى هذه الاختبارات سيترتب عليها الاستبعاد من المسابقة .

تواصل وزارة الآثاراكتشاف كنوز مصر المختبئة تحت أرضها، وتستعد للإعلان عن أكبر كشف أثرى فى السنوات الأخيرة، فى منطقة البر الغربى بالأقصر، حيث نجحت البعثة الأثرية برئاسة الدكتور مصطفى زيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى جبانة العساسيف، بكشف النقاب عن خبيئة ضخمة تضم عددًا كبيرًا من التوابيت.

ذكرت فضائية MTV Lebanon فى خبر عاجل لها، تجدد الحريق الذى تم إخماده ليل أمس فى بلدة الشيخ محمد في عكار بالقرب من منازل المواطنين، حيث أدى الحريق إلى التهام مساحة من الأعشاب اليابسة وأشجار الزيتون.

يعقد مجلس الأمن غدا الأربعاء، اجتماع لمناقشة العدوان التركى على سوريا، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية".

تم إلقاء القبض على 9 من مسئولى حزب الشعب الديمقراطى المعارض فى تركيا فى حى بشيكتاش فى إسطنبول فى نهاية الأسبوع بعد أن حاولوا تنظيم وقفة احتجاجية ضد العدوان التركى الذى يشنه النظام فى شمال سوريا، وفقا لصحيفة إيفرينسيل اليومية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮجه اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺣﺎر ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

كشف إيبرت إديلبروك الخبير ومؤسس شركة سبيس بور يونايتد إن أول طفل يمكن أن يولد فى الفضاء خلال الـ 12 سنة القادمة، موضحا أن شركته تحاول جعل الولادة فى المدار ممكنة، فالهدف حاليًا ليس أن يحدث الحمل بكامله فى الفضاء، بل المخاض فقط الذى يستغرق من 24 إلى 36 ساعة.

نجح منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، فى تحقيق الانتصار الأول له على حساب بتسوانا فى المباراة الودية التى جرت مساء الاثنين، على استاد برج العرب ضمن برنامج الإعداد لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وهو الاختبار الأول للفراعنة مع الجهاز الجديد.

واصل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو تحقيق الأرقام القياسية والإنجازات التاريخية، بالوصول إلى رقم قياسى جديد، بعدما سجل الهدف رقم 700 فى مسيرته، فى خسارة منتخب البرتغال 2-1 ضد أوكرانيا مساء الاثنين ضمن منافسات المجموعة الثانية فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

يدرس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" التراجع عن إقامة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا 2020 من مدينة إسطنبول بسبب العدوان التركى على سوريا.