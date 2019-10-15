موجز المحافظات.. نظر أولى جلسات محاكمة عادل شكل بتهمة البلطجة غدًا

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

محكمة جنح الإسكندرية تنظر أولى جلسات محاكمة عادل شكل بتهمة البلطجة غدًا





صور.. إصابة 36 طالبة بمدرسة السلام فى الإسماعيلية باختناق بسبب حريق قمامة





منح 4 طلاب إجازة 15 يوما لإصابتهم بالالتهاب السحائى بـ"مصطفى النجار" بالإسكندرية



يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية

تجديد حبس صاحب سيارة بالإسكندرية خطف سائقها لإجباره على توقيع إيصالات أمانة





صور.. وفدان من إنجلترا وفرنسا يزوران المناطق الأثرية بالمنيا





محافظ دمياط: تلقينا 419 طلب تصالح بمخالفات البناء وسعر المتر من 500 لـ5 آلاف جنيه





بشرى للشباب.. 26 مشروعا استثماريا جديدا بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية



المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الدنمارك بمصر لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين





محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية مالطا لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين





صور.. محافظ الغربية يفتتح المركز الطبى بقرية الناصرية بتكلفة 14 مليون جنيه



