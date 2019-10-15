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مقتل واعتقال 7 من عناصر طالبان فى عمليات أمنية جنوب أفغانستان

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:05 ص
مقتل واعتقال 7 من عناصر طالبان فى عمليات أمنية جنوب أفغانستان القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)

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شنت القوات الخاصة الأفغانية عمليات أمنية أسفرت عن مقتل 4 من مسلحى طالبان واعتقال 3 آخرين وتدمير مخابئ أسلحة متعددة فى أقاليم مختلفة جنوب أفغانستان.

وقال المسؤولون العسكريون الأفغان - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء - إن القوات الخاصة أجرت العمليات خلال الـ24 ساعة الماضية وقتلت 4 من طالبان فى منطقة باراكى باراك فى لوجار جنوب البلاد ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة.

وأضافوا أن القوات الخاصة ألقت القبض على 3 مسلحين من حركة طالبان خلال عمليات منفصلة فى منطقة تشاك وداك فى وردك، ومنطقة بول العلم فى لوجار ومنطقة دى ياك فى جازنى ودمرت أيضًا مخبأ للأسلحة فى وردك.

وأوضح المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت مخبأ آخر لأسلحة طالبان فى منطقة تارين كوت عاصمة إقليم أوروزجان جنوب أفغانستان.

ولم تعلق حركة طالبان على هذه العمليات حتى الآن.

 


افغانستان

حركه طالبان

القوات الافغانيه

طالبان

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