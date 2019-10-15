سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:02 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وإصابة 22 من رجال الشرطة المكسيكية فى كمين نصبه مسلحون غرب البلاد

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:52 ص
مقتل وإصابة 22 من رجال الشرطة المكسيكية فى كمين نصبه مسلحون غرب البلاد عناصر من الشرطة المكسيكية
مكسيكو سيتى أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مسئولون فى المكسيك مقتل 13 من رجال الشرطة وإصابة 9 آخرين بجروح، وذلك فى كمين نصبه مسلحون يشتبه فى انتمائهم لإحدى عصابات المخدرات بولاية "ميتشواكان" الواقعة غرب البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء أن المسلحين فتحوا النار على قافلة تابعة للشرطة ببنادق قنص وبنادق هجومية، مشيرة إلى أنهم أشعلوا النيران بعد ذلك فى العربات التابعة للشرطة.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن قافلة الشرطة تعرضت للكمين أثناء محاولتها تنفيذ أمر قضائى ببلدة "أجويليلا" التى تبعد نحو 600 كيلومتر عن غرب العاصمة مكسيكو سيتى وتعد مسقط رأس نيميسيو أوسيجويرا زعيم عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" للإتجار فى المخدرات.

وتعد "ميتشواكان" وهى ولاية اتحادية تقع على ساحل المحيط الهادى مسرحا لحرب العصابات بين العديد من المنظمات الإجرامية.. وقد تم تسجيل ما يقرب من 36 ألف جريمة قتل فى المكسيك خلال العام الماضي.

 


الشرطة المكسيكية

العنف فى المكسيك

أخبار المكسيك

مسلحون بالمكسيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زحام مرورى بطريق القاهرة الإسكندرية بنطاق بنها لانقلاب سيارة محملة بالزيوت

زحام مرورى بطريق القاهرة الإسكندرية بنطاق بنها لانقلاب سيارة محملة بالزيوت

كيف تتعامل إدارة المرور مع موجة الشبورة القادمة على الطرق للحد من الحوادث؟

كيف تتعامل إدارة المرور مع موجة الشبورة القادمة على الطرق للحد من الحوادث؟

سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد على طور سيناء

سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد على طور سيناء

عمرو السولية جاهز للقمة ومحمد محمود يدعم وسط الأهلى

عمرو السولية جاهز للقمة ومحمد محمود يدعم وسط الأهلى

افتتاح أول معرض للزهور بالمتحف الزراعى 2 نوفمبر بمشاركة 170 شركة

افتتاح أول معرض للزهور بالمتحف الزراعى 2 نوفمبر بمشاركة 170 شركة

إسبانيا تبحث عن نقطة التأهل إلى يورو 2020 ضد السويد

إسبانيا تبحث عن نقطة التأهل إلى يورو 2020 ضد السويد

الحكومة تحدد 7 موارد لهيئة المتحف الكبير وفقًا لقانون جديد.. تعرف عليها

الحكومة تحدد 7 موارد لهيئة المتحف الكبير وفقًا لقانون جديد.. تعرف عليها

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

كاريكاتير واشنطن بوست: الأمريكيون الأكثر ثراءً يدفعون ضرائب أقل من الطبقة الوسطى

كاريكاتير واشنطن بوست: الأمريكيون الأكثر ثراءً يدفعون ضرائب أقل من الطبقة الوسطى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة