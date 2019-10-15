مقتل وإصابة 22 من رجال الشرطة المكسيكية فى كمين نصبه مسلحون غرب البلاد

مكسيكو سيتى أ ش أ

أعلن مسئولون فى المكسيك مقتل 13 من رجال الشرطة وإصابة 9 آخرين بجروح، وذلك فى كمين نصبه مسلحون يشتبه فى انتمائهم لإحدى عصابات المخدرات بولاية "ميتشواكان" الواقعة غرب البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء أن المسلحين فتحوا النار على قافلة تابعة للشرطة ببنادق قنص وبنادق هجومية، مشيرة إلى أنهم أشعلوا النيران بعد ذلك فى العربات التابعة للشرطة.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن قافلة الشرطة تعرضت للكمين أثناء محاولتها تنفيذ أمر قضائى ببلدة "أجويليلا" التى تبعد نحو 600 كيلومتر عن غرب العاصمة مكسيكو سيتى وتعد مسقط رأس نيميسيو أوسيجويرا زعيم عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" للإتجار فى المخدرات.

وتعد "ميتشواكان" وهى ولاية اتحادية تقع على ساحل المحيط الهادى مسرحا لحرب العصابات بين العديد من المنظمات الإجرامية.. وقد تم تسجيل ما يقرب من 36 ألف جريمة قتل فى المكسيك خلال العام الماضي.