مصر تستطيع..تكريم 65 مستثمرا وعالما مصريا بالخارج لجهودهم الاستثمارية فى مصر

كتب أحمد حمادة - محمود راغب

كرمت وزارتا الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، والتخطيط المتابعة والإصلاح الادارى، 65 عالما وخبيرا مصريا مقيمين بالخارج وحققوا نجاحات فى عدة مجالات مختلفة، إضافة إلى أنه ساهموا فى إنشاء مشروعات اقتصادية كبرى فى الأراضى المصرية، وذلك فى إطار فاعليات مؤتمر مصر تستطيع فى دورته الخامسة التى تحمل عنوان الاستثمار والتنمية.

الجدير بالذكر أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذى تنظمه وزارتى الهجرة والتخطيط، بدء فعاليته اليوم الثلاثاء بقاعة المنارة، ويعقد 11 جلسة على مدار اليومين.

وستتناول كل ورشة عرض الوزير المختص، الذى من المقرر أن يناقش سبل التنمية فى إفريقيا والاستثمار فى عدد من القطاعات مثل التكنولوجيا ودعم المناطق اللوجستية والطاقة والأدوات المالية والتعليم والصحة والقطاع الزراعى والتصنيع الغذائى والسياحى وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.