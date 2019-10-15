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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم شاحنة مع دراجة نارية بالفرافرة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:37 ص
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم شاحنة مع دراجة نارية بالفرافرة جثه - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم شاحنة مع دراجة نارية بقرية أبو منقار بالفرافرة، وذلك بعد انزلاق الدراجه النارية أسفل عجلات الشاحنة نتيجة السرعة وعدم القدرة على التحكم فى الدراجة النارية، ما أدى لوقوع الحادث. 

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وجثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

البداية كانت عندما ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على طريق قرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة ووجود مصاب ومتوفى فى موقع الحادث

تبين من المتابعة مصرع "أسامه أحمد محمد عبدالدايم" 21 سنة، وإصابة "علاء أحمد محمد السعيد" 22 سنة بكسر مضاعف بالقدم اليمنى والساعد الأيمن والأيسر واشتباه بوجود نزيف داخلى، وتمت إحالته لمستشفى القصر العينى بأسيوط، وإيداع جثة المتوفى بمشرحة مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


الوادى الجديد

الفرافرة

مدير امن الوادى الجديد

حوادث خطيرة

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