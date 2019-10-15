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مستشفى أرمنت تستقبل أساتذة بجامعة الأزهر أمراض الأذن وضعف السمع

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:31 م
مستشفى أرمنت تستقبل أساتذة بجامعة الأزهر أمراض الأذن وضعف السمع مستشفى أرمنت بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور أحمد بسيونى مدير عام مستشفى أرمنت التخصصى النموذجى بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر إستضافة أساتذة من جامعة الأقصر يوم الجمعة المقبل،وذلك لمناظرة حالات إلتهابات الأذن الوسطى المزمنة وثقب الأذن وتسوس عظام الأذن، وضعف السمع عند الأطفال والكبار، والدوار وطنين الأذنين، والصداع المزمن وإنحراف الحاجز الأنفي، ولحميات الأنف والجيوب الأنفية وحساسية الأنف المزمنة، والتشخير فى الأطفال والكبار ولحميه خلف الأنف فى الأطفال ممن هم أقل من 3 سنوات، وبحه الصوت وتغير نغمه الصوت، ولحميات وأورام الحنجرة، حيث سيتم الكشف بأحدث الأجهزة والمناظير التشخيصية.

وأضاف مدير عام المستشفى لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تضم قافلة أساتذة جامعة الأزهر كل من الدكتور أحمد سليم عميد كليه الطب بجامعة الأزهر سابقاً وأستاذ الأنف والأذن والحنجرة ومناظير الأنف والجيوب الأنفية والجراحات الميكرسكوبية، وعضو المجلس الأعلى للبورد المصري، والأمين العام للبورد المصرى للأنف والأذن والحنجرة، وعضو مجلس كلية الطب بالقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة الأزهر، والدكتور عمرو حمدينو أستاذ الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الأذن الميكرسكوبية بمستشفى الحسين الجامعى، وعضو هيئه التدريس بكليه الطب جامعه الأزهر.

كما أعلنت المستشفى التابعة لأمانةالمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، عن إنتظام العمل بعيادة جراحة الأوعية الدموية، يومى الإتنين والخميس من كل أسبوع، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق عبد العظيم أستاذ ورئيس قسم جراحة الأوعية جامعة عين شمس، والدكتور بيشوى أخصائى جراحة الأوعية، والدكتور محمد إيهاب مساعد أخصائى جراحة الأوعية، وذلك للتعامل مع الحالات الآتية:- "الوصلات الشريانيه والقسطرة المستديمة - بورت كاث لحالات الأورام - جراحات تمدد الشريان الأورطى - إنسداد شرايين الطرفين السلفيين - دوالى الساقين - قصور الدوره الدموية".


الاقصر

مستشفى ارمنت التخصصي

قوافل لجامعة الاقصر بارمنت

علاج اطفال ارمنت

وزارة الصحة

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