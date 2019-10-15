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مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث مع منسقة الشؤون الإنسانية فى اليمن سبل التعاون

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:12 م
مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث مع منسقة الشؤون الإنسانية فى اليمن سبل التعاون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
كتب مصطفى عنبر

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بحث مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن "ليز غراندي"، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم ، الثلاثاء ، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء الذي عقد بمقر المركز في الرياض - دعم آلية العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، وسبل دعم الأمن الغذائي وآليات ضمان وصول المساعدات لمستحقيها في كل مناطق اليمن دون استثناء، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال عام 2019.

وقدم "البيز" شرحا حول مستجدات الأعمال الإغاثية والإنسانية، التي قدمها المركز للمحتاجين في اليمن وآلية التنسيق بين الجانبين في هذا الخصوص.

من جهتها، أعربت المنسقة الأممية "ليز غراندي" عن إعجابها بالأداء المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة وعمله الإنساني الرائع لدعم أبناء الشعب اليمني، مقدمة شكرها للتبرع السعودي لدعم العمليات الإغاثية باليمن، الذي سيكون له الأثر البالغ في مساندة برامج الأمم المتحدة الإنسانية وتنفيذها.

 

 


السعودية

اليمن

مركز الملك سلمان للاغاثة

الامم المتحدة

الشعب اليمنى

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