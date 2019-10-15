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مدير تنمية مشروعات البحر الأحمر: تمويل يصل لـ5 ملايين جنيه للمستثمرين

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:30 ص
مدير تنمية مشروعات البحر الأحمر: تمويل يصل لـ5 ملايين جنيه للمستثمرين المناطق الصناعية بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال نادر عبد الظاهر، مدير فرع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر، أن هناك عدة خدمات تقدم للمستشمرين بالمدينة الصناعية بالغردقة، من بينها تقديم الجهاز تمويل يصل لـ 5 ملايين جنية لشراء المعدات أو رأس المال العامل لأصحاب المصانع المنطبقة عليهم الشروط

وأضاف مدير فرع جهاز المشروعات الصغيرة، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن هيئة التنمية الصناعية، تقدم خدمة أنهاء التصاريح والأوراق المطلوبة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية، فضلا عن وجود مبنى أدارى بالمنطقة لإدارة المنطقة، وكذلك تقديم جميع الخدمات اللوجستية المختلفة

وأوضح عبد الظاهر، أنه كذلك تم توصيل جميع المرافق للمدينة الصناعية التى يبلغ عدد المصانع بها 218 مصنع بمدينة الغردقة، حيث أعلنت هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز المشروعات لطرحها للمستثمرين منذ بداية سبتمبر الماضى

وكشف مدير جهاز المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر، أن هيئة التنمية الصناعية، أعلنت مد فترة سحب كراسات الشروط لمصانع المدينة الصناعية بالغردقة حتى الخميس المقبل 17 أكتوبر الجارى، كما تم مد فترة تقديم الطلبات حتى 24 أكتوبر الجاري

وكشف عبد الظاهر "لليوم السابع"، أن رؤية الدولة فى إنشاء تلك المجمعات هى توفير وخلق فرص عمل جديدة للشباب من جانب، وتقليل الواردات بالتصنيع المحلى بجودة عالمية من جانب آخر، مضيفا أن هذا المجمع سيكون طفرة كبيرة ونقلة نوعية لمحافظة البحر الأحمر ومدنها ولتقديم كافة الخدمات للقطاع السياحى بشكل خاص.

يذكر أن المدينة الصناعية بالغردقة تضم 218 مصنع متوسط وصغير، مساحة كل منها 335 متراً مسطحاً، بالإضافة للمبانى الإدارية والخدمية مثل المسجد وسوبر ماركت ومعرض لعرض منتجات المصانع، حيث تصل مساحة تلك المبانى إلى 3000 متر مسطح، لتتمكن المصانع من عرض منتجاتها

كما تم أنشاء المدينة الصناعية بالغردقة على مساحة اجمالية تصل إلى 189 ألف متر تقريبا، بتكلفة إجمالية 650 مليون جنيه، وأنه خلال الإنشاءات تمت مراعاة أن تكون للوحدات الصناعية صديقة للبيئة، نظراً لطبيعة المدينة السياحية الخاصة، على أن تكون الصناعات بها صناعات جميعها صديقة للبيئة.

 

1

المدينة الصناعية بالغردقة 

2
 
218 مصنع صغير بالمدينة الصناعية بالغردقة 

 

3

عدة خدمات للمشتثمرين بالمدن الصناعية

 

 


البحرالاحمر

المدينة الصناعية بالغردقة

الخدمات المقدمة للمستثمرين

جهاز المشروعات الصغيرة

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