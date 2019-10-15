محمد دحلان: احتلال سوريا طموح تركى يعود إلى الفترة العثمانية .. فيديو

كتب: محمد إسماعيل

بثت منصات تركية معارضة فيديو يعود تاريخه إلى عام 2018 يتضمن تصريحات للنائب الفلسطينى محمد دحلان تحدث فيه عن الاطماع التركية فى الأراضى السورية، حيث أشار إلى أن التدخل التركى فى عفرين بسوريا هو طموح تركى قديم جديد ربما يتربط بالفترة العثمانية

وأشار الى أن أردوغان عبر عن هذا الطموح فى أكثر من مناسبة، مضيفا:"الآن هو يحاول أن يؤمن حدود عمق فى الأراضى السورية، وهذا يعتبر تدخل أو احتلال لأراضى عربية سورية ستضم بشكل أو بأخر أو تبقى تحت السيطرة التركية مادامت الحرب الأهلية قائمة".

وأكد دحلان فى تصريحاته أن سوريا تقسم الآن لمناطق نفوذ قائمة على فكرة توزيع الثروة السورية من الغاز والنفط المكتشف حديثا، مضياف:"لذلك صعوبة ما يجرى فى سوريا هو عمليا تقسيم سوريا الى كنتونات ونفوذ بين الدول الاقليمية والمجتمع الدولى".

وتابع متحدثا عن الدول المتداخلة فى سوريا: "من جهة روسيا ويقابلها الولايات المتحدة الأمريكية عمليا هناك مناطق نفوذ اصبحت ثابتة وقواعد عسكرية ثابتة للطرفين، ومن جهة أخرى إيران وتركيا كل يحاول أن يكسب أراضى سورية جديدة مستغلين الحرب الأهلية الداخلية "