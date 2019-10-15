محافـظ المنوفية يشهد طابور الصباح بمدرسة شبراباص الإعدادية بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

شهد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم االثلاثاء، طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة شبراباص الإعدادية المشتركة بشبين الكوم، وذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لشبراباص.

وألقى المحافظ كلمة فى الإذاعة المدرسية مقدماً لأبنائه الطلاب التهنئة بمناسبة مرور 46 عاماً على نصر أكتوبر المجيد، والتى تؤكد عظمة مصر وقيمتها وقامتها عبر عصور التاريخ، مشيراً إلى أن نصر أكتوبر رد الكرامة لمصرنا الحبيبة ولكل الدول العربية وسيظل النصر لحظة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر ومصدرا نستلهمه خلال مسيرة العطاء ومثلا حيا للتضحية من أجل رفعة الوطن، مؤكدا أن ما تخوضه مصر فى حربها على الإرهاب لا يقل فى أهميته عن العبور المجيد .

كما وجه محافظ المنوفية المعلمين بالتحدث مع الطلاب والنشء عن حرب أكتوبر وتعريفهم بعظمة تلك المناسبة العظيمة وما تحمله من أمل ومستقبل أفضل لوطننا الحبيب وكذا الاهتمام بغرس حب الوطن فى نفوسهم فى وقت مبكر بهدف العمل على إعداد جيل قادر يضع نصب عينه مصلحة الوطن.

وأكد المحافظ للطلاب أنهم شباب مصر القادم حاملين على أكتافهم مستقبل وطنهم ووضعه فى مصاف الدول المتقدمة بالعلم والعمل والاجتهاد.