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محافظ مطروح يشارك أهالى سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد..صور

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:35 م
محافظ مطروح يشارك أهالى سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد..صور محافظ مطروح يشارك أهالي سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد
مطروح – حسن مشالى

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شارك اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أهالى سيوة احتفالاتهم التراثية، بأعياد السياحة والحصاد والتصالح، بمنطقة جبل الدكرور، التى تقام فى الأيام القمرية لشهر أكتوبر من كل عام، ويحرص أهالى سيوة على إقامة هذا الطقس التراثى منذ أكثر من 160 سنة، وهو بمثابة مؤتمر سلام وتصالح بين جميع أهالى الواحة، يستمر لمدة 3 أيام، ويقدم خلاله الطعام لآلاف المشاركين من أهالى سيوة وزوارها وبعض السياح الأجانب.

وهنأ محافظ مطروح أهالى سيوة بعيد التصالح والحصاد الذى يواكب احتفالات مصر بأعياد ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ليبعث برسالة سلام إلى العالم، وتأكيداً بان مصر بلد الأمن والأمان.

وتابع محافظ مطروح مظاهر الاحتفالات من تجمع أهالى سيوة بجبل الدكرور وترديد الأناشيد الدينية وتحضير الغذاء استعدادا لتناول الجميع فى وقت واحد فى وليمة كبيرة.

وبعث محافظ مطروح نيابة عن أهالى مطروح وسيوة، ببرقية حب وتأييد من أقصى الحدود الغربية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على وطنية أبناء مطروح حماة البوابة الغربية لمصر ووقوفهم خلف قيادتهم السياسية داعمين الأمن والاستقرار والتنمية.

وكان أهالى واحة سيوة، قد استقبلوا اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، خلال زيارته الميدانية للواحة، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، لخدمة أهالى سيوة، بالإضافة إلى حضور فعاليات أعياد السياحة والحصاد وافتتاح مهرجان النخيل سيوة 2019، وافتتاح مركز شباب وملعب قانونى بتكلفة 4,4 مليون جنيه.

محافظ مطروح يشارك أهالي سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد (1)
محافظ مطروح يشارك أهالي سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد (

 

محافظ مطروح يشارك أهالي سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد (2)
محافظ مطروح يشارك أهالي سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد 

 

محافظ مطروح يشارك أهالي سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد (3)
محافظ مطروح يشارك أهالي سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد 

 

محافظ مطروح يشارك أهالي سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد (4)
محافظ مطروح يشارك أهالي سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد (

 

محافظ مطروح يشارك أهالي سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد (5)
محافظ مطروح يشارك أهالي سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد 

 

محافظ مطروح يشارك أهالي سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد (6)
محافظ مطروح يشارك أهالي سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد 

 

محافظ مطروح يشارك أهالي سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد (7)
محافظ مطروح يشارك أهالي سيوة احتفالاتهم التراثية بأعياد السياحة والحصاد 

 

الطعام المقدم للزائرين
الطعام المقدم للزائرين

 


محافظة مطروح

واحة سيوة

عيد الحصاد

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اعياد الحصاد

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