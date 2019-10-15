محافظ كفر الشيخ: ضبط 12 طن سردين مملح غير صالح للاستخدام الآدمى

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن حملات الطب البيطرى، بإشراف الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى، تمكنت من ضبط "م.ع.خ" بمركز ومدينة مطوبس وبحوزته 12 طن سردين نيلى مملح غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم تحريز الكمية المضبوطة وتحرير محضر رقم 15867 جنح مطوبس، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه قدم شكره وتقديره لمدير عام الطب البيطرى، والعاملين بالطب البيطرى، وشرطة المسطحات المائية، والأجهزة المعاونة، على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً ضرورة استمرار الحملات وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون.