محافظ كفرالشيخ ورئيس "التأمين الصحى" يفتتحان عدد من المنشأت الطبية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أفتتح الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ والدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، سكن الأطباء بمستشفى العبور للتامين الصحى بمدينة كفرالشيخ، الذى صمم وأنشأ على الطراز الحديث ليكون سكناً ملائماً للأطباء مزود بجميع امكانيات الاقامة والإعاشة حتى ينعكس ذلك على حسن تقديم مستوى الرعاية الطبية للمواطنين.

كما أفتتح تطوير معهد التمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحى بمدينة كفرالشيخ، والتى تتضمن فصلى تمريض بالصف الأول بقوة 62 طالب، وفصل بالصف الثانى بقوة 34 طالب، وفصل بالصف الثالث بقوة 29 طالب، وفصل بالصف الرابع بقوة 56 طالب، وفصل بالصف الخامس بقوة 88 طالب، ليصل عدد الفصول من فصلين بالصف الاول الى 4 فصول وينمو تابعين لفرع هيئة التأمين الصحى بمستشفى العبور وفوه للتأمين الصحي، هذا بالإضافة إلى 21 مدرسة تابعة للشئون الصحية وذلك بهدف توفير هيئة تمريض المدربة اللازمة لسد الاحتياجات بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق خدمات طبية متكاملة لأبناء كفرالشيخ

كما تفقد محافظ كفرالشيخ ،محطة معالجة مياه الغسيل بقدرة 45 ماكينة غسيل كلوى بمستشفى العبور للتأمين الصحى، كما افتتحا أكبر وحدة للغسيل الكلوى بمستشفى العبور للتأمين الصحى بمدينة كفرالشيخ بقدرة 23 ماكينة غسيل كلوى متضمنة 7 ماكينات للغسيل لمرضى فيرس سى، و10 ماكينات لغسيل الحالات الايجابى، و5 ماكينات لغسيل حالات الاجسام المضادة، وماكينة للطوارئ والاحتياطي، لرفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة كفرالشيخ، واطمئن محافظ كفرالشيخ، على سلامة المرضى وتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية الخاصة بالغسيل، وكفاءة وجودة التشغيل ومستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وأفتتح محافظ كفرالشيخ، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، مركز خدمة العملاء والمعلومات والتوثيق بمستشفى العبور للتأمين الصحى بمدينة كفرالشيخ، وذلك لاستخراج بطاقات التأمين الصحى وتم تحويلها من شباك 1 الى قوة 5 شباك لاستخراج 300 بطاقة تأمينية يومياً.

كما وافق الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على علاج المواطن "ح.عبد اللطيف" 28 سنة مريض غسيل كلوى بالعلاج على نفقة الدولة، وأعلن المحافظ، عن التعاقد مع المراكز الطبية المتخصصة داخل نطاق مركز ومدينة فوه لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين من التأمين الصحى فى حال عدم وجود هذه الخدمات بمستشفى التأمين الصحى بفوه وبعد التأكد من كفاءة هذه المنشآت الطبية الخاصة من ناحية مكافحة العدوى والجودة الصحية وتطابق كافة شروط وزارة الصحة، لحين رفع كفاءة مستشفى فوه للتأمين الصحى لصالح تقديم الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين استجابة لطلب محافظ كفرالشيخ.

كما وافق رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، على دعم مستشفيات الهيئة بالمحافظة بقيمة 10 ملايين جنيه، وذلك بعد ان تم حصر احتياجات مستشفيات التأمين الصحى بالمحافظة لصالح رعاية المرضى والمترددين على مستشفى التامين الصحى بكفر الشيخ .

وقال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، خلال اللقاء طالبات التمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحي، أن " الضمير يسبق المهنة"، والتمريض هو المكون الأساسى للمنظومة الصحية، كرسالة إنسانية وأمانة وواجب مهنى تجاه المريض وما يتم تقديمه من خدمات طبية.

وقال الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إنه يجب على الممرضات التواجد بجانب سرير المريض تقدمون له الرعاية وقد يكون من بين المرضى أحدكم فى يوم من الأيام يحتاج إلى تقديم نفس هذه الرعاية الطبية التى تقدمونها اليوم فاعملوا لهذا اليوم.