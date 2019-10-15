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محافظ بنى سويف ورئيس الجامعة يشهدان العرض المسرحى "أمر تكليف" ..صور

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:48 م
محافظ بنى سويف ورئيس الجامعة يشهدان العرض المسرحى "أمر تكليف" ..صور محافظ بنى سويف ورئيس الجامعة يشهدان العرض المسرحى "أمر تكليف"
بنى سويف هانى فتحى

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أكد المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، أهمية تنفيذ الفعاليات الفنية والثقافية فى مجال القضايا المجتمعية الهامة، مشيرا إلى أن التوعية بأهمية ومكانة الجيش وتعريف الشباب والطلائع بحجم ما تبذله قواتنا المسلحة فى حماية الحدود ووحدة الأرض والحفاظ على مقدراتنا وثرواتنا، وأنها درع وصمام أمان للجبهتين الداخلية والخارجية بالوطن، بجانب الدور العظيم الذى تؤديه فى مجال الدفع بجهود الدولة التنموية.

وتابع محافظ بنى سويف: "جيشنا الوطنى خاض معارك العزة والكرامة وتحقيق نصر أكتوبر 1973، والأن يخوض معركة كبيرة ضد عدو آخر لا يقل ضراوة وهو الإرهاب الأسود الغاشم، والشعب على ثقة لا يزعزعها شيء بأنه قادر على اقتلاع جذوره وتطهير الأرض".

جاء ذلك على هامش حضوره اليوم للعرض المسرحى "أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، من إخراج باسم قناوي، والذى يقدم على مسرح الجامعة فى تمام 12 ظهرًا يوميًا، حتى يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى بالمجان، تحت رعاية وزارة الثقافة، ضمن خطة تجوال عروض البيت الفنى للمسرح،التى تشرف عليها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بالمسرح الحديث.

وحضر العرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وعدد من الأساتذة بالجامعة، وبعض التنفيذيين، وعدد كبير من طلاب الجامعة، الذين أقبلوا على العرض بكثافة واهتمام، نظرا لأهمية الموضوعات التى يتناولها العرض، والتى تركز على أهمية الدور الوطنى الذى تقوم القوات المسلحة المصرية.

ولاقى العرض المسرحى إعجاب الحاضرين، حيث سادت أجواء تفاعلية مع فقرات وفصول العرض، وتخللها تصفيق الحاضرين، خاصة الشباب الذى تفاعل بقوة، وأبدى انبهاره بما يشاهده من أداء تمثيلى لمعانى ومفاهيم وحقائق عن عظمة جيشنا بجنوده وقياداته، ولاسيما وأن العرض يحمل كثير من المعانى والجوانب الوطنية والإنسانية التى ظهرت من خلال التركيز على الجانب الأسرى والبطولات والتضحيات وقوة جأش وإصرار أفراد القوات المسلحة، وعلى الجانب الآخر وحشية العدو.

وأبدى محافظ بنى سويف إعجابه بالعرض المسرحى، وحرصه على حضوره، وتأكيده على أهمية التوسع والإكثار من هذه الفعاليات والأعمال الفنية الهادفة، لما لها من أثر ايجابى وكبير على رفع وعى المواطنين خاصة الشباب بالدور الوطنى الذى تقوم به مؤسساتنا الوطنية فى الحفاظ على مقدرات الشعب، مشيرا إلى أنه التوجيه بتعظيم الأنشطة التوعوية فى المدراس وقصور وبيوت الثقافة ومراكز الشباب لتعريف الشباب والطلائع بالتضحيات التى بذلها رجال قواتنا المسلحة للحفاظ على كرامة وعزة الوطن، والتضحيات التى يبذلها جيشنا والشرطة الباسلة فى مواجهة والقضاء على الإرهاب.

وعلى هامش فعاليات العرض أكد رئيس جامعة بنى سويف حرص الجامعة على استضافة مثل هذه الفعاليات الهامة التى تركز على رفع الوعى الوطنى لدى شبابنا، مثنيا على جودة العرض من حيث المضمون وأداء الممثلين، ومعربا عن تقديره لمحافظ الإقليم الذى حرص على حضور العرض تحفيزا وتأكيدا على أهمية التوعية بالقضايا الوطنية، مشددا على أن جامعة بنى سويف لديها الرغبة الكبيرة فى استضافة هذه الفعاليات والتى تساهم بشكل كبير فى تنفيذ خطة الجامعة فى مجال التوعية والعمل المجتمعى التنموى.

يذكر أن عرض "أمر تكليف" ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى يتبناها البيت الفنى للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب، حيث تتضمن المبادرة عدة فعاليات عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق على ومحمد يوسف، بطولة عزة لبيب، كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، على المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدى، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق على، غناء كريم الحسينى، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا على، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى.

 

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بنى سويف

جامعة بنى سويف

محافظة بنى سويف

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