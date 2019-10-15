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محافظ القاهرة: ضبط 18.5 طن لحوم فاسدة و2 طن كبدة منتهية الصلاحية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:15 م
محافظ القاهرة: ضبط 18.5 طن لحوم فاسدة و2 طن كبدة منتهية الصلاحية لحوم فاسدة
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة تعليمات مشددة لمدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء على الأسواق والمحلات والمطاعم وجميع المنافذ الخاصة والعامة وثلاجات اللحوم والأسماك المجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
 
وأكد المحافظ على ضرورة الاستمرار فى عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجارى، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مع الحرص على التفاعل مع الشكاوى والبلاغات التى ترد بشأن وجود منتجات فاسدة بالأسواق والتحرك السريع لمصادرتها وإحالة المخالفين للنيابة.
 
وصرح إبراهيم عسقلانى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن الحملات التي قامت بها المديرية خلال الشهر الماضى شملت معظم مناطق القاهرة وأحيائها، خاصة شبرا والنزهة والزيتون وشرق وغرب مدينة نصر والمعادى ومصر الجديدة والبساتين ومصر القديمة والمقطم وحلوان والقاهرة الجديدة والقطامية والوايلى والمقطم، التى أسفرت عن ضبط 18.5 طن لحوم مختلفة الأنواع فاسدة وجزء غير مدون عليه تاريخ الإنتاج والصلاحية، وحوالى 2 طن كبدة مجمدة معروضة بالمحلات والسوبر ماركت منتهية الصلاحية وجزء منها بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة ،وأكثر من طن دواجن المجمدة ومستحضراتها مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 

القاهرة

التموين

تموين القاهرة

دواجن فاسدة

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