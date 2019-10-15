محافظ الدقهلية: لجنة لمعاينة شارع على الطبيعة بقرية نقيطة وإدراجه بالمخطط التفصيلى

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، بمعاينة أحد الشوارع بقرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة علي الطبيعة وتعديله وإدراجه بالمخطط التفصيلي وإلغاء الشارع المدرج على المخطط التفصيلي وغير الموجود علي الطبيعة حتى يستطيع المواطن استخراج رخصة بناء لمنزله.

جاء ذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من عدم قيام مركز ومدينة المنصورة بإصدار رخصة بناء لقطعة أرض يمتلكها بسبب وجود شارع في منتصف الأرض على المخطط التفصيلي بالإضافة إلى وجود شارع على الطبيعة وغير مدرج في المخطط التفصيلي.