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محافظ الجيزة يفتتح سوق زنين الحضارى ببولاق الدكرور

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:57 ص
محافظ الجيزة يفتتح سوق زنين الحضارى ببولاق الدكرور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير أشرف فوزى

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افتتح منذ قليل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة يرافقه الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، سوق زنين الحضارى بحى بولاق الدكرور، الذى يضم 116 باكية وفرش للباعة الجائلين بحى بولاق الدكرور. 
 
 البائعات استقبلن افتتاح بالسوق بالزغاريد للتعبير عن سعادتهم بالسوق الجديد.
 
وأكد المحافظ أن سوق زنين يأتى ضمن خطة المحافظة فى تطوير الأسواق العشوائية وغير الآمنة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويتكون من 118 محل وباكية مقسمة على 74 محلاً و44 باكية وللقضاء على العشوائيات.
 
وأضاف المحافظ أن المنطقة عانت من إهمال كبير حيث وتعد هذه بداية لتطوير المنطقة بالكامل، حيث تم توسعة الشارع ورصفه مما ساهم فى تحقيق سيولة مرورية، خاصة أن شارع زنين هو محور مرورى رئيسى للوصول إلى الطريق الدائرى، بالإضافة إلى إنه تم توفير منطقة العاب للأطفال مؤمنة لتفريغ طاقتهم وسيتم تدعيمها بأعمدة إنارة حديثة.
 

الباعة الجائلين

سوق زنين

الجيزة

بولاق الدكرور

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