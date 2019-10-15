سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يسلم عقود محال سوق زنين بعد تطويره

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:52 م
محافظ الجيزة يسلم عقود محال سوق زنين بعد تطويره اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير أشرف فوزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عقود المحال الجديدة، لبائعات سوق زنين، الذى تم افتتاحه اليوم الثلاثاء، حيث أطلقن السيدات الزغاريد تعبيرا عن فرحتهن بالمحال الجديدة.
 
وقالت الدكتورة لمياء عبد القادر، نائب محافظ الجيزة لشئون المراة، إن فريق العمل بذل مجهود كبير فى تطوير السوق والنتيجة كانت مبهرة، سعينا لتوفير بيئة ملائمة للمرأة وتوفير فرص عمل لها بتمويل من هيئة الأمم المتحدة.
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أنه تم وضع ملف المرأة نصب اعيينا وسوق زنين به بائعات كثيرات عانين من شكل السوق والاهمال الذى تعرض له على، مشيرة إلى ان لكل كان يعمل كفريق عمل واحد لخدمة المواطن .
 
وطالبت مايا مرسى بتضافر الجهود لتكريم أسر الشهداء والذين قدموا كل غالى ونفيس لرفعة الوطن والدفاع عنه، وقالت ان من نفذ أعمال السوق هى مقاولة وليس مقاول وهذا يدل أن المرأة تستطيع شغل أى مهنة.

سوق زنين

المرأة

محافظ الجيزة

اخبار الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة