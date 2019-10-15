محافظ الجيزة: انفقنا 12 مليار جنيه على البنية التحتية لحل مشاكلها

كتب سيد الخلفاوى - تصوير أشرف فوزى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لحل مشاكل المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 12 مليار جنيه تقريبا على البنية التحتية لحل مشاكل المواطنين المتعلقة بالصرف الصحى والمياه وتحسين الخدمات.

وأضاف محافظ الجيزة خلال افتتاحه سوق زنين الحضارى، بحى بولاق الدكرور، أن الدولة تعمل جاهدة لحل مشاكل المواطن، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يتصل يوميا لمتابعة المشاريع التى تنفذ على أرض الواقع وكل ما يحدث هو جهود دولة وعمل جماعى.

وقدم المحافظ الشكر لكل من ساهم فى تطوير سوق زنين الحضارى، مشيرا إلى أن تطوير سوق زنين يأتى ضمن خطة المحافظة فى تطوير الأسواق العشوائية وغير الآمنة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة والمجلس القومى للمرأة، وصندوق تطوير العشوائيات ويتكون من 118 محل وباكية مقسمة على 74 محلاً و44 باكية وللقضاء على العشوائيات.