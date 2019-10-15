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محافظ البحيرة يوجه بسرعة تقنين الأراضى المملوكة للدولة وتفعيل تسهيلات السداد

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:19 م
محافظ البحيرة يوجه بسرعة تقنين الأراضى المملوكة للدولة وتفعيل تسهيلات السداد جانب من اللقاء
البحيرة- ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعى اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة.

 

 وشدد المحافظ، خلال لقائه اليوم مع عدد 70 من المواطنين من واضعى اليد على اراض املاك دولة بدائرة المحافظ، على التزام من لم يتقدم حتى الان من واضعى اليد بتوفيق اوضاعهم طبقا لقانون 144 ولائحته التنفيذية والالتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية وتأكيد هيبة الدولة .

وأكد محافظ البحيرة، أن تحديد سعر المتر لتلك الأراضى تم من خلال عدة لجان متخصصة وانه تم الموافقة على نظام السداد على دفعات سنوية بسداد 15 % من القيمة الاجمالية لثمن الارض وسداد باقى الثمن المحدد على دفعات متساوية لمدة سبع سنوات مشيرا ان سعر المتر شامل حق الانتفاع عن شغل تلك الأراضى خلال الفترة السابقة.

واستمع محافظ البحيرة، خلال اللقاء للحضور الذين أبدوا التزامهم بالتصالح وسداد كافة مستحقات الدولة حيث وجه المحافظ الشئون القانونية وادارة الاملاك بالبدء فى اتخاذ اجراءات التقنين الخاصة بهم عقب التزامهم بسداد الدفعات المقررة.

 


البحيرة

تقنين الاراضى

واضعى اليد

محافظ البحيرة

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