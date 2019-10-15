محافظ أسوان يلتقى قبائل العبابدة والبشارية لإعادة تقييم أسعار أرضى الأحكار

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

التقى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بوفد قبائل العبابدة والبشارية والذى ضم المشايخ عبد المجيد عثمان ونصر كرار وعوض هدل ومحمد شرف ،وذلك بحضور رئيسى مركزى أسوان و نصر النوبة، وعقب استماع اللواء أحمد إبراهيم لكافة المطالب والمشاكل الملحة قرر تشكيل لجنة متخصصة من مسئولى المحافظة ومجلس مدينة أسوان لإعادة تقييم أسعار أرضى الأحكار بمنطقة البشارية وسط المدينة طبقاً للموقع وأسبقية الإقامة والبناء والتى ترجع لعقود من السنوات الماضية،.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بعقد لقاء مع ممثلى العبابدة لتقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتقنين الأراضى لأصحاب الطلبات الملتزمين بسداد الرسوم المقررة طبقاً للقرار 144 لسنة 2018 بما يصب فى صالح المواطن البسيط ودون التفريط فى حق الدولة فى أراضيها، وأمر محافظ أسوان بضرورة التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو لتحقيق التكامل فى تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين لحين تفعيل الفصل الإدارى والذى سيقره المجلس المحلى بعد أجراء انتخابات المحليات القادمة ومنها تخصيص الأرض المقام عليها المسجد الجارى إنشاؤه بمنطقة العبابدة بقرية الجنينة والشباك.

وفى نهاية اللقاء وجهت قيادات العبابدة والبشارية الشكر للمحافظ على الإستجابة لمطالبهم وفتح الباب أمامهم لعرض الإحتياجات المعيشية لهم، مؤكدين على أن أبناء العبابدة والبشارية وإخوانهم فى باقى القبائل تتعهد دائماً بالدفاع عن كل شبر من أرض الوطن وأنهم سيظلون دائماً حماة مصر الذين سيدافعون عن حدودها الشرقية والجنوبية .