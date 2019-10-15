مجموعة أكسفورد للأعمال: وفرة المهارات والدعم الحكومى يدعمان نمو قطاع التكنولوجيا

كتبت: هبة السيد

أجرت "مجموعة أكسفورد للأعمال OBG" الاستشارية العالمية مقابلات مع أربعة من قادة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استعرضت خلالها الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للتكنولوجيا والابتكار والعوامل التى أدت إلى جذب العديد من الشركات العالمية للعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر، وفقا لبيان صحفى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

وناقش كل من ألكسندر فرومان-كورتيل، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وفرانسيه وودورث، نائب رئيس مركز شركة أورانج بيزنس سيرفيسيز بمصر، وريم أسعد، الرئيس التنفيذى لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، وأحمد أسامة، مدير الابتكار بمركز تميز شركة "دل تكنولوجيز" بمصر، العديد من المزايا التنافسية والتنوع الذى يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرى.

ووافق المشاركون فى المقابلات التى تم ترتيبها بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وتم عرضها على المنصة الدولية لمجموعة أوكسفورد للأعمال، على أن هناك اتجاه قومى قوى لبناء قدرات الشباب المصرى من خلال تزويدهم بالمؤهلات والمهارات المطلوبة التى تجعلهم أحد ركائز تنمية وتطوير الصناعة.

وقال أحمد أسامة "نرى العديد من المواهب الرائعة التى تتخرج من الجامعات والتى تمتلك العقليات المبتكرة"، وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بالقدرة على الابتكار فى التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بل فى كافة الأنشطة التقليدية للأعمال".

ومن جانبها أكدت وودورث على وفرة المهارات والكوادر الشابة المؤهلة فى مصر، وأشادت بالإسهامات التى يقوم بها الشباب المصرى فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، "عندما ننظر للقوى العاملة، فهناك أكثر من نصف مليون خريج سنوياً جاهزون للالتحاق بسوق العمل"، وأضافت: "الأمر المفيد للغاية كذلك هو اشتراك الحكومة المصرية فى برامج لدعم الشركات متعددة الجنسيات".

وأشار فرومان- كورتيل إلى أن الشباب المصرى الذى يحترف العمل بالتكنولوجيا قدم العديد من الأعمال التى لديها قاعدة واعدة من المستهلكين، وأضاف كورتيل: "تعمل شركة فودافون فى مصر منذ أكثر من 20 عاماً، وتعتبر من الدول التى نؤمن بأهمية الاستثمار فيها، والأهم من ذلك فى الأساس، هو أن مصر لديها شباب طموح مليء بالطاقة ويملك الذكاء الكافى للتعامل مع العالم الرقمي."

وأوضح فرومان-كورتيل أن الشركة فى مصر لديها حوالى 6700 موظف لخدمة عملاء الشركة فى مختلف دول العالم فى نشاطين رئيسيين، الأول يتعلق بمراكز الاتصال وخدمة العملاء وأسواق مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا بينما يتعلق النشاط الثانى بخدمات التكنولوجيا حيث يوجد فى مصر مركز التميز العالمى فى مجال التكنولوجيا لشركة فودافون.

وأضاف أنه يتم تنفيذ خدمات مثل أتمتة عمليات الروبوتات RPA من مصر لبقية دول العالم كما يتم تصميم وبناء حلول المدن الذكية فى مصر ويتم تطبيقها فى الدول الأوروبية.

وأشاد المشاركين فى اللقاءات بالموقع الاستراتيجى لمصر، الذى يُمكنها من أن تصبح مركزاً للأعمال لمنطقة أوروبا وأسيا وأفريقيا، والدعم الحكومي، والدور الذى تقوم به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والتى تعمل كذراع تنفيذى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت ريم أسعد "يمكن تقديم الخدمات بكل اللغات فى مصر، حيث نقوم بخدمة عملائنا بحوالى 25 لغة بما فى ذلك الألمانية والإنجليزية والهولندية والبولندية ولغة الزولو"، وأشارت أسعد إلى أن ما يقرب من 80% من بين 110 عميل لشركة راية هم عملاء بالخارج.

وقال مارك أنريه دى بلويس، رئيس قسم العلاقات العامة ومحتوى الفيديو بمجموعة أوكسفورد للأعمال، أنه كان من الواضح أن المديرين الذين أجرينا معهم الحوار لديهم أمال وطموحات كبيرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر.

"وأضاف إن سهولة القيام بالأعمال فى مصر ووضعها المتميز حول العالم كان له عظيم الأثر لجذب انتباه المستثمرين، وتؤكد لقاءاتنا المصورة على أن قرار التركيز على التعليم والتدريب وبناء قدرات الشباب المصري، مع الدعم الحكومى للقطاع، يحققون النتائج المرجوة"، كما قال دى بلويس.