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مبعوث الكرملين: العدوان التركى فى سوريا "غير مقبول"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:56 م
مبعوث الكرملين: العدوان التركى فى سوريا "غير مقبول" ألكسندر لافرينتييف مبعوث الكرملين إلى سوريا
(رويترز)

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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن ألكسندر لافرينتييف مبعوث الكرملين إلى سوريا، اليوم الثلاثاء، وصفه للهجوم التركى فى شمال شرق سوريا، بأنه "غير مقبول"، موضحا أن موسكو لم توافق على هذه العملية مسبقا.
 
كما أكد لافرينتييف، أن روسيا توسطت فى اتفاق بين القوات الحكومية السورية والقوى الكردية، مما سمح بدخول القوات السورية منطقة يسيطر عليها الأكراد.
 
وأضاف المبعوث، فى تصريحات للصحفيين على هامش زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الرسمية لأبوظبى، أن المحادثات بين الأكراد ودمشق جرت فى قاعدة حميميم الجوية الروسية فى سوريا وأماكن أخرى.
 

روسيا

العدوان التركى

جيش الاحتلال التركى

الجيش السورى

الاكراد

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