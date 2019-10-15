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مبادلة تبيع حصتها فى خط أنابيب ميدغاز لناتورجى وسوناطراك

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:25 ص
مبادلة تبيع حصتها فى خط أنابيب ميدغاز لناتورجى وسوناطراك حقل غاز_أرشيفية
رويترز

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اتفقت مجموعة ناتورجى إنرجى الإسبانية وسوناطراك الجزائرية على شراء حصة صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبى البالغة 42.09% فى خط أنابيب ميدغاز الذى ينقل الغاز الطبيعى من الجزائر إلى إسبانيا.

وتقدر الصفقة قيمة البنية التحتية عند 1.9 مليار يورو شاملة الديون.

وعقب إغلاق الصفقة، ستكون سوناطراك المساهم الرئيسى بحصة 51%، بينما ستملك ناتورجى الحصة المتبقية البالغة 49%.

وستدفع ناتورجى 445 مليون يورو لمبادلة مقابل حصة 34% وستُجرى الصفقة من خلال كيان ذى غرض خاص.

وقالت ناتورجى إنها قد تبيع حصة فى هذا الكيان، والذى من المقرر تمويله بقرض يبلغ 260 مليون يورو، إلى شريك مالي.

وقالت ناتورجى إنها تتوقع إغلاق الصفقة بنهاية مارس 2020 وإن الحصة يجب أن تدفع أرباحا سنوية للمساهمين بأكثر من 130 مليون يورو.


مجموعة ناتورجى إنرجى الإسبانية

سوناطراك الجزائرية

الغاز الطبيعى

حكومة أبوظبى

رويترز

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