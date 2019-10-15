مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

كشفت مبادرة 100 مليون صحة عن آليات الوقاية من الالتهاب السحائى، الذى ينتقل عن طريق الرذاذ المتناثر مع الكحة والعطس والتقبيل أو مشاركة الإعاشة فى مكان ضيق ومشاركة الأوانى والأدوات مع الشخص المصاب.

وقالت مبادرة 100 مليون صحىة، ينبغى إتباع سلسلة من الخطوات للحد من انتشار المرض منها غسل اليدين جيدا بصفه منتظمة وممارسة عادات صحية جيدة، ودعم جهاز المناعة بممارسة الرياضة وتناول تغذية صحية متوازنة والحرص على إعطاء الجسم حقة فى الراحة.

وأضافت يمكن الحماية من المريض أيضا من خلال الحرص على تغطية الأنف والفم عند الكحة والعطس، أما بالنسبة للسيدات الحوامل يجب أن يحرصن على تجنب بعض الأطعمه أو طهيها بشكل جيد وتجنب أنواع الجبن.

ويأتى التطعيم فى قمة الإجراءات الوقائية والأكثر فاعلية فيها، حيث يمكن بالتطعيم الوقاية من بعض أنواع التهاب السحايا البكتيرى الخطير مثل لقاح الإنفلونزا البكتيرى.