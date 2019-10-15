ماهى متلازمة العين الجافة وكيف تكتشف إصابتك بها

كتبت هند عادل

جفاف العين أحد مشاكل الرمد المنتشرة عند الكثيرين والسبب عدم إنتاج الدموع بشكل طبيعى وكافى لحماية العين ومساعدتها فى الحفاظ على رطوبتها و القضاء على الغبار والمهيجات الأخرى التى قد تواجهها ويصاحب ذلك الشعور بأعراض أخرى مثل الحرقه والآلم والاحمرار وقد يصل الأمر إلى انخفاض مفاجئ في القدرة على الرؤية.

ووفقا لموقع " webmed" فهناك عدة أسباب لمتلازمة جفاف العين أهمها القراءة كثيرا أو العمل على الكمبيوتر ، أو قضاء ساعات طويلة في بيئة جافة قد تزيد من حدة جفاف العين.

وعند الإصابة بمتلازمة جفاف العين، تزداد فرص التعرض للإصابة بعدوى بكتيرية أو التهاب ولكن متلازمة العين الجافة لا تؤدي أبدًا إلى فقد البصر بشكل دائم.

والأعراض الأكثر شيوعًا لمتلازمة العين الجافة هي الحرقة والألم والأحمرار في العينين تشمل الأعراض الشائعة الأخرى تمزقًا مائيًا أو مخاطًا متوترًا في العينين، يجد الشخص المصاب أن عينيه تتعبان أسرع من المعتاد أو يواجه صعوبة في القراءة أو الجلوس على الكمبيوتر لفترات طويلة، والشعور بوجود الرمال في العينين ورؤية ضبابية.

الدموع لها ثلاث طبقات هناك الطبقة الخارجية الزيتية ، الطبقة الوسطى المائية ، وطبقة المخاط الداخلية. إذا كانت الغدد التي تنتج عناصر الدموع المختلفة ملتهبة أو لا تنتج ما يكفي من الماء أو الزيت أو المخاط ، فقد يؤدي ذلك إلى متلازمة جفاف العين. عندما ينفد الزيت من الدموع ، فإنها تتبخر بسرعة ولا يمكن للعين الحفاظ على إمدادات ثابتة من الرطوبة.