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لجنة لحصر المبانى المتضررة بمدينة الشيخ زويد بسيناء لتعويض أصحابها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:57 ص
لجنة لحصر المبانى المتضررة بمدينة الشيخ زويد بسيناء لتعويض أصحابها اللجنة أثناء حصر المبانى المتضررة بحى الرفاعى
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن اليوم مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أنه بناء على توجيهات محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبتعليمات من العميد إيهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وتحت إشراف الأستاذ إيهاب بكير سكرتير عام المركز والمدينة، توجت اليوم لجنة التعويضات لحصر المبانى المتضررة بحى أبو رفاعي.

وجاء فى بيان مجلس مدينة الشيخ زويد، أنه استمرار للجهود المبذولة لرفع كفاءة الطرق ورفع الرمال المتراكمة والركام ، قام مجلس مدينة الشيخ زويد بإجراء عملية النظافة بحى الكوثر بجوار المسجد الكبير والشهر العقارى، ومناطق البيوت البدوية ومرفق المياه بحى الكوثر، ونفذ حملة نظافة بكافة الأطقم وباستخدام معدات النظافة بالمجلس وتم رفع كميات من الرمال والردم من طريق الضرائب إلى مستشفى الشيخ زويد المركزى.

وشهدت مدينة الشيخ زويد خلال الشهرين الأخيرين العودة لتجميل ورفع كفاءة الشوارع برفع الركام والرمال ودهان الأرصفة، وأعمال صيانة لشبكات الكهرباء وطرح أعمال مستقبلية خدمية لتنفيذها فى هذا الإطار.

وقال العميد إيهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أن أعمال رفع كفاءة الشوارع إنطلقت وبدأت بجهد مجلس المدينة وسط فرحة الأهالى وسعادتهم إن المدينة بدأت فيها هذه الخطوات، وكل ماتم تنفيذه جاء وفقا لتوجيهات من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأشار إنه تم طرح مناقصة على شركات المقاولات لما تقرر تنفيذه من خطة مستقبلية خلال الشهور القادمة، ويتضمن عملية تجميل واسعة لكافة الميادين بمركز الشيخ زويد، ورفع كفاءة الحدائق بحى الكوثرأ حد أكبر وأهم أحياء مدينة الشيخ زويد، واستكمال مبنى ملحق بديوان عام مجلس مدينة الشيخ زويد، إنشاء مبنى مخازن بديوان المجلس، إنشاء سور لمجلس مدينة الشيخ زويد، والتوسع بانشاء بيارات صرف المياه امطار.

 

 


شمال سيناء

الشيخ زويد

رفع كفاءة الطرق بالشيخ زويد

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لجنة التعويضات

محافظ شمال سيناء

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