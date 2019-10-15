كوريا الجنوبية تكشف نموذجا لطائرة مقاتلة جديدة

رويترز

عرضت كوريا الجنوبية أول نموذج للطائرة كيه.إف-إكس المقاتلة التي تطورها بالتعاون مع إندونيسيا بعد أن أعلن مسؤولون أن برنامج تطويرها نال مصادقة خلال مراجعات رئيسية لتصميمها في سبتمبر .

وتطور شركة كوريا لصناعات الطيران الجيل المقبل من الطائرة ليكون أرخص سعرا وبديلا أقل قدرة على التخفي من المقاتلة الأمريكية إف-35، وهناك خطة لإحلال المقاتلات الكورية الجنوبية القديمة بأخرى وإنتاج المزيد من الطائرات للتصدير.

وعُرض نموذج الطائرة الجديدة أمس الاثنين خلال معرض سول الدولي للطيران والدفاع.

وطلبت كوريا الجنوبية شراء 40 من طائرات إف-35 إيه المتطورة من الولايات المتحدة ووصل أولها هذا العام.

ونددت كوريا الشمالية بشراء كوريا الجنوبية طائرات إف-35 المتقدمة وتطويرها لأسلحة أخرى متقدمة.

وقال مسؤولون في شركة كوريا لصناعات الطيران إن الشركة تصنع حاليا نموذج الطائرة كيه.إف-إكس وتخطط لاختبارها برا وجوا خلال عامي 2021 و2022 على التوالي.

واتفقت كوريا الجنوبية وإندونيسيا عام 2014 على تطوير مشترك للطائرة كيه.إف-إكس ضمن مشروع بقيمة 6.5 ترليون وون (6.33 مليار دولار)، ووافقت جاكرتا على تحمل 20 في المئة من كلفة المشروع.