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كوريا الجنوبية تعرب عن تعازيها لضحايا إعصار اليابان

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:50 ص
كوريا الجنوبية تعرب عن تعازيها لضحايا إعصار اليابان اعصار اليابان
سول أ ش أ

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أعرب رئيس الوزراء الكورى الجنوبى لى ناك-يون اليوم الثلاثاء عن تعازيه لضحايا الإعصار "هاجيبيس" فى اليابان.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن رئيس الوزراء "لي" قوله -خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم-، إن الإعصار "هاجيبيس" ضرب اليابان فى نهاية الأسبوع الماضى وتسبب فى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية وأسفر عن وقوع خسائر فى الأرواح وخلف أضرارا مادية جسيمة.

وكان الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن قد بعث برسالة تعزية إلى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى ، حيث قدم خالص تعازيه بشأن الأضرار الهائلة التى سببها الإعصار "هاجيبيس".

 


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