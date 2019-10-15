قيادى بالائتلاف الحاكم الإيطالى يدعو لنشر قوات دولية على الحدود التركية -السورية

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دعا زعيم الحزب الديمقراطي الشريك في الائتلاف الثنائي الحاكم في إيطاليا نيكولا زينجاريتي، إلى التفكير في نشر قوات دولية على الحدود التركية-السورية شرقي الفرات .

وقال زيناريتي، مخاطبا اجتماعا للمكتب القيادي للحزب اليوم الثلاثاء، سبقته دقيقة صمت حداداً على ضحايا العملية العسكرية التركية: "إن التنديد بمسؤولية الحكومة التركية يجب أن يكون واضحا، ولكن يتعين أيضا أن يتبع ذلك إجراءات ملموسة من قبل المجتمع الدولي وكل الدول"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية .

وأضاف: "يجب على إيطاليا القيام بدورها بوضوح وحزم، على قدم المساواة مع الدول الأوروبية الأخرى، وبالإعراب عن تضامنها بتوفير عمل إنساني استثنائي على الأرض" لصالح المتضررين من المعارك الحالية في شمال شرق سوريا .

واعتبر الأمين العام للحزب شريك حركة خمس نجوم في الحكومة الإيطالية، أنه "من الصواب مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي باللجوء إلى أشكال ضغط (على أنقرة) بما في ذلك العقوبات وحظر توريد الأسلحة".