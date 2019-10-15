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قيادات مستشفى أرمنت ومستشفى الأقصر الدولى يبحثان التعاون المشترك لعلاج المرضى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:33 ص
قيادات مستشفى أرمنت ومستشفى الأقصر الدولى يبحثان التعاون المشترك لعلاج المرضى مدير مستشفى أرمنت ووفد مستشفى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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نظم الدكتور أحمد بسيونى مدير عام مستشفى أرمنت التخصصي، برفقة وفد من المستشفى زيارة لمستشفى الأقصر الدولي، لبحث سبل التعاون المشترك ورفع مستوى الخدمه الصحية فى محافظة الأقصر ومدينة أرمنت والقرى المجاورة، وتسهيل إجراءات الكشف والعمليات وتخفيف العبء والعناء على المرضى، وذلك بناءاً على تعليمات رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة، والدكتور محمد ضاحى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، برفع مستوى المنظومة الصحية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وضم وفد قيادات مستشفى أرمنت التخصصى خلال زيارة مستشفى الأقصر الدولي، كلمن أحمد النوبى المدير المالى والإدارى بالمستشفى، ومنتصر حسن المدير المالي، وأيمن نادى مدير الموارد البشرية بالمستشفى، وصبرى سلامه المدير الإدارى بالمستشفى، وحسن نوبى على مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق، حيث تم بحث جميع المعوقات التى تواجه المرضى وتم التعاون والتنسيق بين المستشفيتين لخدمة المرضى مستقبلاً بصورة أفضل.

وخلال الزيارة تقدم الدكتور أحمد بسيونى مدير عام مستشفى أرمنت، بالشكر للدكتور إسماعيل العربى مدير عام مستشفى الأقصر الدولي، والدكتور جاد محمد نائب المدير العام، وهانى التونسى مدير الشؤون المالية والإدارية بالمستشفى، وأكد على مواصلة العمل لرفع مستوى المنظومة الصحية والخدمات المشتركه وذلك فى صالح المريض وجميع المواطنين بمحافظة الأقصر.

وكان قد صرح الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، أنه يجرى بحث التعاون المشترك بين المنطقة الأزهرية ومستشفى الأقصر الدولى، وذلك عبر تبادل القوافل الطبية بإشراف أساتذة من جامعة الأزهر بمختلف التخصصات الطبية، لتقديم الدعم للمستشفى والقضاء على قوائم الانتظار، مضيفاً أن ذلك التعاون تم عقب لقاءات بينه وبين قيادات مستشفى الأقصر الدولى وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل العربى مدير عام المستشفى، والدكتور رمضان الماكن نائب المدير العام للخدمات الخارجية، تم خلالها بحث زيادة سبل التعاون المشترك بين مستشفى الأقصر الدولى ومؤسسة الأزهر.

 


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مستشفى ارمنت التخصصي

مستشفى الاقصر الدولي

وزارة الصحة

امانة المراكز الطبية المتخصصة

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