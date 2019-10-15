قيادات الصحة بالشرقية تمر على 4 مستشفيات لمتابعة الخدمة

الشرقية - إيمان مهنى

قامت قيادات مديرية الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفيات "بلبيس، أبو كبير، فاقوس و الحسينية "، لمتابعة تقديم الخدمة ومراجعة صيانه الأجهزة الطبية و الوقوف على سلبيات، تم خلالها صيانا جهازين سى ارم فى بلبيس، تركيب جهاز تنفس صناعى و سباب بحضانات ابوكبير، اضافة مكيفات فى فاقوس .

ذكر بيان، ان الدكتور محمد يوسف مدير عام الطب العلاجي، قام على رأس فريق من إدارات الطب العلاجى والمستشفيات والرعاية الحرجة والعاجلة والتمريض والصيانة بالمرور على مستشفى بلبيس المركزى حيث تم تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، والحضانات، والكلى الصناعي، والأشعة، والعمليات، وبنك الدم، وتم التأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وفصائل الدم المختلفة وتوفير النواقص من الأدوية للأقسام الأخرى أثناء المرور، وتم التأكد من صلاحية الأجهزة الطبية والصيانة الدورية وتم عمل صيانة لجهازين أشعة سى آرم، وتم تدريب التمريض على الخطة التمريضية وأهمية تفعيل التثقيف الصحى لمرضى الكلي، كما تم عقد اجتماع مع مدير المستشفى لمناقشة سلبيات المرور وسبل تلافيها .

ومن جهة أخرى قام الدكتور ياسر عبدالرحيم مدير إدارة المستشفيات وفريق معاون بالإدارة بالمرور المفاجىء على مستشفى الحسينية المركزى حيث تم المرور على أقسام المستشفى المختلفة وتم الإطمئنان على سير العمل وتواجد الأطباء والتمريض بالأقسام والتأكد من سلامة الأجهزة الموجودة، والتسجيل الطبى بالأقسام الطبية، والتأكد من تقديم خدمة طبية وتمريضية متميزة للمرضى .

كما قام الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمرور على مستشفى أبوكبير المركزى بحضور مسئولة الحضانات بالمديرية الدكتورة ساره إبراهيم، وتم المرور على الأقسام الطبية المختلفة ومتابعة سير العمل، وتابع أيضاً إضافة جهاز تنفس صناعى جديد وجهاز سباب بقسم الحضانات وتدريب الفريق الطبى لرفع أداء الخدمة الطبية المقدمة بالقسم .

كما قام الدكتور محمد بدير من إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بالمرور على مستشفى فاقوس النموذجى وتفقد الأقسام المختلفة، وتطوير قسم الإستقبال وإضافة أجهزة تكييف بغرفة الغرز، وتوفير ملايات ذات الاستعمال الواحد للأسرة، كما تفقد العمليات وتابع المقايسة الجديدة لتطويرها، وتوحيد دولاب واحد لصرف أدوية الطوارئ والمستلزمات وذلك لترشيد إستهلاك الأدوية والمستلزمات والواقيات الطبية طبقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى .