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قوات كوريا الجنوبية البحرية: مناوراتنا لهذا العام مع أمريكا فاقت الأعوام الماضية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:44 ص
قوات كوريا الجنوبية البحرية: مناوراتنا لهذا العام مع أمريكا فاقت الأعوام الماضية الاسطول الامريكى
أ ش أ

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 كشفت القوات البحرية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن مناوراتها المشتركة التي أجرتها مع الولايات المتحدة عام 2019 فاقت نظيراتها في الأعوام السابقة بشكل كبير.
 
ووفقا لتقرير مرفوع أمام البرلمان الكوري - حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - فإن الدولتين أجرتا 24 دورة من برنامج المناورات البحرية لهذا العام، وهذا يفوق عدد الدورات المشتركة خلال العامين السابقين وكانت 11 دورة و17 دورة عامي 2018 و2017 على التوالي.
 
وأوضح التقرير أن الجانبين يخططان لعقد 22 دورة من برنامج المناورات ذاته خلال العام القادم، وأن هذا البرنامج مصمم للدفاع عن الجزر الواقعة على الحدود شمال غرب كوريا الجنوبية.
 
جدير بالذكر أن القوات البحرية الكورية تعمل على تعزيز وجودها في التدريبات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة وستبدأ العام المقبل، وذلك بإرسال المزيد من القوات للمشاركة في مناورات "ريمباك" في هاواي ومناورات "الكوبرا الذهبية" في تايلاند.
 
كما أعلنت القوات البحرية عزمها الاشتراك في مناورات بحرية إضافية تقودها الولايات المتحدة مثل المناورات المخطط لعقدها في استراليا والفلبين بدءا من عام 2021.
 
من جانبه، قال قائد القوات البحرية الجنرال لي سونج-دو "إن تنظيم المناورات المتنوعة يمكننا من الاستمرار في تطوير نظام العمل المشترك بيننا وتعزيز قدراتنا على القيام بمهامنا معا".

كوريا الجنوبية

القوات البحرية

استراليا

هاواي

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