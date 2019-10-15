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قطار المحاكمات.. اليوم محاكمة 14 متهما فى حادث محطة مصر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:00 ص
قطار المحاكمات.. اليوم محاكمة 14 متهما فى حادث محطة مصر محكمة،ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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فعاليات وقضايا تستضيفها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، ولعل أبرزهم محاكمة 14 متهما بحادث محطة مصر، ومحاكمة المتهمين بقضية محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق، ونرصد فى التقرير التالى أبرز الجلسات التى ستشهدها أروقة المحاكم.

قطار محطة مصر
 

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلانى حسن عثمان، نظر محاكمة 14 متهمًا فى حادث قطار محطة مصر، والذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع فى دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة.

محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية
 

تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم فى قتل آخرين.

الحكم على متهم بأحداث عنف العجوزة
 

تنطق محكمة جنايات الجيزة المنعقدة، بأكاديمية الشرطة، بحكمها فى إعادة محاكمة المتهم معتز أحمد محمد، بأحداث عنف العجوزة، على الحكم الصادر ضده غيابياً.

محاولة اغتيال النائب العام المساعد
 

تستمع المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

 


اغتيال مدير امن الاسكندريه

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