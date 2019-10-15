قاضى قضاة فلسطين: أمتنا تمر بتحدى إرهاب الإخوان والدواعش وتلويث عقول الشباب

كتب لؤى على - تصوير عمرو مصطفى

قال الدكتور محمود صدقى الهباش، قاضى قضاه فلسطين، إن العلم جهاد الذى يحمى عقل الأمة من أى استهداف لها ، والعالم والأمة الإسلامية بصفة خاصة تواجههم تحديات ونوازل على علماء الأمة التعامل معها، فهناك تحديات عالمية تحترم فقط القوى ولا تحترم الضعيف ولا الدين ومنها تحدى التطرف والإرهاب والجماعات الإخوانية والداعشية التى اختطفت ديننا تلك الجماعات التى لوثت عقول الناشئة فقد شرعوا للناس من الدين ما لم ينزل من عند الله .

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء بالعالم الخامس:" علينا استعادة عقول الشباب من تلك الأفكار المتطرفة، كذلك من التحديات التى واجهت الأمة قضية القدس التى نأتيكم منها فتلك القضية التى أكل عليها الزمن وشرب ،فهذا التحدى الذى تعيشه القدس اليوم والتى تكاد أن تتنزع من قلب الأمة لكننا على ثقة انها لن تضيع ،فعلى العلماء ان يحافظوا على تلك القضية فى عقول الناشئة ،وعليكم كسر عزلة القدس والتى يفرضها الاحتلال فلماذا لا يتم كسر هذا الحصار بتحريض الناس على شد الرحال إليه باعتبارها القضية الاهم لدى المسلمون

ويحضر المؤتمر عدد من الوزراء وسفراء الدول وكبار المسئولين بالدولة وعدد من اهل العلم والفقه من مختلف دول العالم، أبرزها: السعودية والإمارات والكويت، والعراق، الأردن وتونس وفلسطين، وعُمان وصربيا والبوسنة والهرسك، وأوزبكستان وجزر القمر وبوروندي، وتنزانيا والسنغال، وماليزيا وتايلاند، والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا واليونان وهولندا وأوكرانيا، وألبانيا وغيرها من دول العالم.