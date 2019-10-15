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فيديو.. رئيس الشعوب الكردى لـ"الأتراك": هذا وقت الوقوف ضد عدوان أردوغان على سوريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:11 م
فيديو.. رئيس الشعوب الكردى لـ"الأتراك": هذا وقت الوقوف ضد عدوان أردوغان على سوريا اردوغان
كتب أحمد عرفة

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وجه سزائي تاملي، رئيس حزب الشعوب الكردي، رسالة إلى الشعب التركى طالبه فيها بالوقوف أمام العدوان الذى يشنه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد سوريا.

وقال رئيس الشعوب الكردي، فى فيديو بثته منصات تابعة للمعارضة التركية:"أوجه حديثي إلى كل المواطنين الشرفاء في هذه الدولة، إن الوقوف اليوم في وجه الحرب يعني بالتأكيد حماية مقدرات بلدنا".

وتابع رئيس الشعوب الكردي، أن الوقوف اليوم في وجه الحرب يعني بالتأكيد حماية مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، إنهم يحاولون كتم أصوات الجميع لأنهم يعرفون ذلك جيدًا.

وأوضاف  سزائي تاملي،: " أخاطب جميع المثقفين، وأخاطب جميع المحامين والقانونيين والصحفيين، وأخاطب أيضًا الأكاديميين، هذا هو وقت الوقوف في وجه الحرب، هذا هو الوقت لرفع أصواتنا عاليًا ضد الحرب".


تركيا

اردوغان

سوريا

عدوان تركيا

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