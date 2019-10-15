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فيديو .. تقرير أممى : العمال فى قطر معرضون لخطر الضغط الحرارى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:50 م
فيديو .. تقرير أممى : العمال فى قطر معرضون لخطر الضغط الحرارى تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة "اكسترا نيوز"، تقرير أممى حول الأوضاع المأساوية للعمال فى قطر بسبب خطر الضغط الحرارى خلال فصل الصيف، وهو ما يشكل خطر كبيرا على حياتهم.

وقال التقرير الأممى ، بحسب قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك خطر مرتفع أو شديد يتعرض له العاملين قى قطر بسبب العمل فى ظل درجة الحرارة المرتفعة ، حيث اعتمد التقرير على بيانات من 125 عامل فى قطر بعضهم يعمل فى ملاعب كأس العالم المقبل  مونديال 2022 وآخرين فى مزرعة .

 

وقال التقرير الأممى ، إنه تبين أن ثلث العاملين فى الدراسة فى قطر عانوا من ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 38 درجة مأوية وهو ما يمثل خطر صحيا عليهم.

 

 

 


قطر

العمال

تميم بن حمد

ازمه قطر

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