فيديو.. اندلاع حريق كبير بالقرب من جامعة البلمند اللبنانية

كتبت مريم بدر الدين

أكد موقع "لبنان 24" بأنّ حريقاً كبيراً اندلع قرب جامعة البلمند في قرية بينو – عكار اللبنانية، مشيراً إلى أنّ الحريق اقترب من محيط الجامعة.

كذلك اندلع حريق في بلدة عين الدهب - عكار، والنيران تلتهم العديد من الأشجار الحرجية حتى أنّها تقترب من المنازل السكنية.