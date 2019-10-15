الرئيسية أخبار عربية فيديو.. اندلاع حريق كبير بالقرب من جامعة البلمند اللبنانية الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:38 م حرائق لبنان كتبت مريم بدر الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكد موقع "لبنان 24" بأنّ حريقاً كبيراً اندلع قرب جامعة البلمند في قرية بينو – عكار اللبنانية، مشيراً إلى أنّ الحريق اقترب من محيط الجامعة. كذلك اندلع حريق في بلدة عين الدهب - عكار، والنيران تلتهم العديد من الأشجار الحرجية حتى أنّها تقترب من المنازل السكنية. لبنان حريق لبنان تحترق جامعة البلمند حرائق لبنان لبنان حريق لبنان لبنان اليوم الحرائق لبنان أخبار لبنان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة تراجع حدة الحرائق فى لبنان بعد تساقط الأمطار بشكل متفرق الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:16 م فيديو.. تحذير جديد من بلديات لبنان .. ومخاوف من اتساع دائرة الحرائق الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:16 م محمد صلاح يتضامن مع لبنان بعد كارثة حرائق الغابات الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:02 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019 السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا المزيد من Trending Plus
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